कुशीनगर में एपी बांध के कटान से सिसवा-अहिरौलीदान मार्ग टूटा, कई गांवों का संपर्क बाधित

संवादसूत्र, सिसवा नाहर, (कुशीनगर)। एपी बांध में कटान के बाद बाढ़ के बढ़े दबाव ने गुरुवार की रात करीब 11 बजे मठियाश्रीराम गांव के समीप कोदो बाबा स्थान के पास सिसवा-अहिरौलीदान मार्ग को करीब 20 मीटर की लंबाई में काट दिया। मार्ग टूटने से सिसवा, अहिरौलीदान, खैरटिया समेत आसपास के गांवों का सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है।

सड़क टूटने के बाद दोनों तरफ आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों के लिए बाजार, अस्पताल, स्कूल और तहसील मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बाढ़ के बीच मार्ग टूटने से प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री, दवा और अन्य जरूरी सामान पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लोगों को पानी के बीच वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है।