कुशीनगर में आंधी और बारिश से फसलों का भारी नुकसान, किसानों ने उठाई मुआवजा की मांग

संवाद सूत्र, दुदही। चार दिनों तक जनपद में हुई मूसलाधार वर्षा व आंधी से केला, धान व गन्ने की फसल काे भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि फसल बर्बाद होने से आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। अगर सरकारी सहायता नहीं मिली तो किसानों की कमर टूट जाएगी।

दुदही ब्लाक के बतरौली धुरखड़वा, जंगल लाला छपरा, गोड़रिया, नौगांवा, नरहवां, ठाढ़ीभार, विशुनपुर बरियापट्टी, गौरीश्रीराम, पृथ्वीपुर, जंगल लुअठहां समेत अन्य गांवों में फसलों को काफी क्षति पहुंची है। क्षेत्र के हीरालाल यादव, धर्मेंद्र यादव, भगवती प्रसाद, ओमप्रकाश की लगभग आठ एकड़ तैयार केला फसल बर्बाद हो गई है।