कुशीनगर में आंधी और बारिश से फसलों का भारी नुकसान, किसानों ने उठाई मुआवजा की मांग
कुशीनगर में चार दिनों की मूसलाधार वर्षा और आंधी से केला, धान व गन्ने की फसलों को भारी नुकसान हुआ ...और पढ़ें
HighLights
कुशीनगर में चार दिन की बारिश-आंधी से फसलें बर्बाद।
केला, धान और गन्ने की फसलों को हुआ अत्यधिक नुकसान।
किसानों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा देने की मांग की।
संवाद सूत्र, दुदही। चार दिनों तक जनपद में हुई मूसलाधार वर्षा व आंधी से केला, धान व गन्ने की फसल काे भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि फसल बर्बाद होने से आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। अगर सरकारी सहायता नहीं मिली तो किसानों की कमर टूट जाएगी।
दुदही ब्लाक के बतरौली धुरखड़वा, जंगल लाला छपरा, गोड़रिया, नौगांवा, नरहवां, ठाढ़ीभार, विशुनपुर बरियापट्टी, गौरीश्रीराम, पृथ्वीपुर, जंगल लुअठहां समेत अन्य गांवों में फसलों को काफी क्षति पहुंची है। क्षेत्र के हीरालाल यादव, धर्मेंद्र यादव, भगवती प्रसाद, ओमप्रकाश की लगभग आठ एकड़ तैयार केला फसल बर्बाद हो गई है।
ठाढ़ीभार के धर्मेंद्र यादव, नंदू यादव की केले की फसल को भी क्षति पहुंची है। उनका कहना है कि फसल तैयार हुई तो मौसम ने सब कुछ तबाह कर दिया। प्रशासन सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाए।
खेतों में गिरी धान की फसल सहेजने में जुटे किसान
लगातार वर्षा व आंधी के कारण धान की अगेती किस्म की पकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बालियों में दाने अंकुरित होने का खतरा पैदा हो गया है। रविवार को धूप हुई तो किसान फसल को सहेजने में जुट गए हैं। फसल को काटकर मेड़ों व चकरोडों पर सूखने के लिए रख रहे हैं।
सिंगहा, मठिया खुर्द, दमोदरी, टेढ़ी, मठिया धीर, राजमन छपरा, बसंतपुर, सौरहा खुर्द, सौरहा बुजुर्ग, सिरसिया कला, पकड़ियार बाजार, पिपरावर सिवान, बमनौली आदि गांवों में धान की फसल को अधिक नुकसान हुआ है।
रूपम शाही, अरविंद सिंह, अर्जुन, मुस्ताक, विजय प्रताप, राजेश वर्मा, कमलेश पटेल, राजेंद्र जायसवाल, राजू पांडेय, संतोष तिवारी, जीतू शाही आदि ने प्रशासन से मांग की है कि फसल के नुकसान का आंकलन कराकर मुआवजा दिलाई जाए।
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