कुशीनगर में कोटेदारों की हड़ताल खत्म, मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बंटा राशन

जागरण संवाददाता, पडरौना। कमीशन बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे जिले के कोटेदार बुधवार की देर रात मुख्यमंत्री के आश्वासन पर मान गए और हड़ताल स्थगित कर दिया। गुरुवार को कुल 1479 उचित दर की दुकानों पर पात्रों में राशन वितरित किया गया।

एक दिन विलंब से शुरू हुए खाद्यान्न वितरण परविभाग कोटेदारों को एक दिन अतिरिक्त देगा। इसकी जानकारी होने पर कई गांवों में उपभोक्ता सुबह से ही लाइन में लग गए, जिन्हें कोटेदारों ने गेहूं व चावल का वितरण किया। कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष विभूति पाठक, पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, विनोद तिवारी ने बताया कि कोटेदारों का कमीशन लंबे समय से 90 पैसे प्रतिकिग्रा है। जबकि अन्य प्रदेशों में दो रुपये की दर से मिलता है। पिछले महीने लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान सरकार ने बढ़ाकर 1.20 करने का आश्वासन दिया था।