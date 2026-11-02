कुशीनगर में बारात से लौट रही कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में छह बारातियों की मौत

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बरात से लौट रही कार को हाटा- पिपराइच मार्ग पर थरूआडीह के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार छह बरातियों की मौत हो गई।

मरने वालों में तीन एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और ये सब एक ही गांव के थे। घटना रात रविवार की रात 12 बजे हुई। चीख पुकार के बीच कप्तानगंज थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी की।

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भलूही निवासी प्रधान प्रतिनिधि 40 वर्षीय कन्हैया प्रसाद पुत्र राम बेलास 65 वर्षीय रामबेलास,राम मिलन 35 पुत्र रामबेलास आयुष 12 पुत्र राम मिलन, मृदुल मिश्रा 37 पुत्र नर्वदा मिश्रा, रंजय गुप्ता 35 पुत्र बुनियादी, मिथलेश गुप्ता 22 पुत्र अवधेश गुप्ता का सड़क दुर्घटना में कोतवाली क्षेत्र हाटा के पेट्रोल पम्प के पास वैन और ट्रेलर के आमने सामने भीषण टक्कर दर्दनाक मौत हो गई।