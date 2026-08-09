किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र अब बेसिक स्कूलों में होंगे शिफ्ट, 15 अगस्त तक पूरी होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। किराए या सहयोग वाले भवन में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र अब नजदीकी प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगें। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय और स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के क्रम में जिले में इसकी कवायद शुरू हो गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने परिषदीय स्कूलों की 200 मीटर की परिधि में संचालित हो रहे ऐसे केंद्रों की सूची दो दिनों में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चिन्हित केंद्रों को 15 अगस्त तक नजदीकी प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

जिले में कुल 4134 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 2900 प्राथमिक विद्यालय तथा 900 केंद्र बाल विकास विभाग के भवन में संचालित हो रहे हैं। शेष 334 किराए या अन्य भवनों में सहयोग से संचालित हो रहे हैं। इनमें 80 से अधिक केंद्र ऐसे हैं, जो दो सौ मीटर की परिधि में संचालित प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालय के समीप हैं।

जल्द शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट इन आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नजदीकी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। विभाग ऐसे केंद्रों की सूची तैयार कर आज व कल में जिला मुख्यालय भेजेगा। विभाग का कहना है कि इन केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका के रूप में सक्रिय किया जाएगा।

खबरें और भी





