गोरखपुर में देवरिया बाईपास से जुड़ेगा कुशीनगर फोरलेन, लखनऊ की यात्रा होगी सुगम

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। महानगर से लखनऊ जाने के लिए ट्रांसपोर्टनगर, नौसढ़ होकर सहजनवा के कालेसर जीरो प्वाइंट तक जाने से मुक्ति मिलने वाली है। लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) देवरिया बाईपास को सिक्टौर के पास कुशीनगर फोरलेन से जोड़ेगा। इसकी डिजाइन बनाने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सड़क जुड़ने के बाद समय की बचत होने के साथ ही नौसढ़, ट्रांसपोर्टनगर में यातायात का दबाव भी कम होगा।

कालेसर जीरो प्वाइंट से कुशीनगर तक के लिए फोरलेन बना है। यह फोरलेन देवरिया बाईपास पर सिक्टौर के पास, रामनगर कड़जहां होते हुए कुशीनगर की तरफ गया है। नौसढ़ में जाम लगने के कारण महानगर में आने वाले वाहनों को जब डायवर्ट किया जाता है तो यह वाहन कालेसर जीरो प्वाइंट से होते हुए रामनगर कड़जहां जाते हैं। वहां से वापस देवरिया बाईपास से पैडलेगंज होते हुए गंतव्य की ओर रवाना होते हैं।

इस कारण दूरी तो ज्यादा बढ़ती ही है, समय भी बहुत ज्यादा लगता है। बड़े वाहनों के कारण सूबा बाजार क्षेत्र में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक अंकित ने कहा कि कुशीनगर फोरलेन से देवरिया बाईपास को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है।



लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान

देवरिया बाईपास पर कुशीनगर फोरलेन मिलने के बाद लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कुछ समय पहले तक महानगर से लखनऊ या दक्षिणांचल की ओर जाने वाले वाहन चालक एकला बांध से होते हुए लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचते थे। यहां से वह गंतव्य की ओर रवाना होते थे। लेकिन यह मार्ग बंद कर दिए जाने के बाद नौसढ़ होते हुए ही यात्रा करनी पड़ती है। कुशीनगर से आने और आसपास के इलाकों तक पहुंचने के लिए एनएचएआइ जगदीशपुर में माड़पार के पास रिंगरोड का फ्लाईओवर बना रहा है। इससे लखनऊ-कुशीनगर फोरलेन, रिंगरोड से जुड़ जाएगा।



देवरिया बाईपास फोरलेन बनने से हुई सहूलियत

देवरिया बाईपास फोरलेन होने और फोरलेन व सिक्सलेन फ्लाईओवर बनने से अब राहगीरों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है। सिक्टौर के पास कुशीनगर फोरलेन जुड़ने से देवरिया बाईपास की तरफ आकर वाहन फोरलेन व सिक्सलेन फ्लाईओवर होते हुए गंतव्य की ओर रवाना हो सकेंगे। कुशीनगर की तरफ से आने वाले वाहनों को यदि महानगर में आना होगा तो उन्हें कूड़ाघाट, मोहद्दीपुर आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों तक जाने से मुक्ति मिल जाएगी।

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