कुशीनगर में महिला गन्ना किसानों की बढ़ती संख्या, खेती में निभा रहीं अहम भूमिका

अनिल पाठक, पडरौना। बदलते परिवेश में महिलाएं अब खेती-किसानी में भी अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही हैं। जिले में गन्ने की खेती के प्रति महिलाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार 14 सहकारी समितियों में पंजीकृत 30640 महिलाएं गन्ना किसान के रूप में मिलों को गन्ने की आपूर्ति करेंगी।

पिछले वर्ष यह संख्या 28215 थी, यानी एक वर्ष में करीब 2425 महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यह संख्या बीते पांच वर्ष से लगातार बढ़ रही है। जिले में करीब 2.15 लाख किसान चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती रही है। पहले गन्ने की खेती में पुरुषों की भूमिका अधिक रहती थी, लेकिन अब महिलाएं खेत की तैयारी, गन्ने की रोपाई, निराई-गुड़ाई से लेकर फसल की देखभाल और कटाई तक में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

कई महिलाएं स्वयं खेती की जिम्मेदारी संभालकर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। गन्ने की खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ खेती के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। कृषि एवं गन्ना विभाग की ओर से महिला किसानों को उन्नत प्रजातियों, संतुलित उर्वरक के प्रयोग, रोग नियंत्रण, बीज उपचार और आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी दी जा रही है।