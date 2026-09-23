देवरिया में छात्रा की आत्महत्या के 10 दिन बाद नया मोड़, युवक पर परेशान करने का आरोप

संवाद सूत्र, तरकुलवा, देवरिया। रामपुर कारखाना नगर पंचायत के एक वार्ड निवासी स्नातक की छात्रा की आत्महत्या के मामले में 10 दिन बाद नया मोड़ आ गया। शनिवार रात छात्रा ने कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान दे दी थी। अब उसके पिता ने कुशीनगर के एक युवक पर बेटी को परेशान और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने युवक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

मृतका शनिवार की रात वह अपने कमरे में गई थी। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो स्वजन ने अंदर जाकर देखा। छात्रा का शव पंखे से साड़ी के फंदे से लटकता मिला। यह देख परिवार में चीख-पुकार मच गई और मातम छा गया। सूचना पर पहुंची रामपुर कारखाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की।