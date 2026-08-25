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‎कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मदरसा छात्रों की हालत गंभीर, धार्मिक झंडा लगाने के दौरान हुआ हादसा

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:13 PM (IST)

कुशीनगर के सलेमगढ़ में धार्मिक झंडा लगाते समय 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन मदरसा छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज में भर्ती कराया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो।

प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. धार्मिक झंडा लगाते समय तीन मदरसा छात्र करंट की चपेट में।

  2. 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गया बांस।

  3. घायलों को तमकुहीराज सीएचसी में भर्ती, हालत खतरे से बाहर।

संवाद सूत्र, सलेमगढ। धार्मिक झंडा लगाने के दौरान 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से तीन मदरसा छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों और मदरसा शिक्षकों ने तीनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तमकुहीराज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।

‎घटना तरयासुजान क्षेत्र के सलेमगढ़ पैठानी टोला में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र धार्मिक झंडा लगाने के लिए लंबा बांस खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान बांस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गया और तीनों छात्र करंट की चपेट में आ गए।

दो छात्र झुलसे

घायलों की पहचान रमैना निवासी अरसद (15), राजपुर निवासी शमीम (17) और जमुनिया निवासी इरसाद (20) के रूप में हुई है। अरसद और शमीम शरीर के कई हिस्सों में झुलसे हैं, जबकि इरसाद के सिर में गंभीर चोट आई है। 

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चिकित्सकों के अनुसार तीनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रबंधक मेराजुद्दीन खान ने कहा कि बड़ी घटना टल गई। सभी छात्र खतरे से बाहर हैं।