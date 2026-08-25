‎कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मदरसा छात्रों की हालत गंभीर, धार्मिक झंडा लगाने के दौरान हुआ हादसा

‎संवाद सूत्र, सलेमगढ। धार्मिक झंडा लगाने के दौरान 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से तीन मदरसा छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों और मदरसा शिक्षकों ने तीनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तमकुहीराज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।

‎घटना तरयासुजान क्षेत्र के सलेमगढ़ पैठानी टोला में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र धार्मिक झंडा लगाने के लिए लंबा बांस खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान बांस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गया और तीनों छात्र करंट की चपेट में आ गए।