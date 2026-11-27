जागरण संवाददाता, कुशीनगर। मथौली से हाटा जा रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के काफिले में शामिल तीन कारों की आपस में टक्कर हो गई। इसमें सुकरौली ब्लाक प्रमुख, गोरखपुर के एक भाजपा नेता व पुलिस एस्कार्ट में शामिल कार शामिल रहीं। तीनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, गनीमत रही कि कार सवार ब्लाक प्रमुख रंजना पासवान बाल-बाल बच गईं तो एस्कार्ट में शामिल कार सवार सिपाही भी चपेट में आने से बच गए। इसको लेकर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी भी बनी रही।

दरअसल, नगर पंचायत कार्यालय सुकरौली के गेट के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की कार रोक कर स्वागत किया। माल्यार्पण के बाद जैसे ही उनका काफिला हाटा के लिए बढ़ा कि इसमें शामिल ब्लॉक प्रमुख सुकरौली, गोरखपुर भाजपा के एक नेता व पुलिस एस्कार्ट की कार ओवरटेक करने के दौरान आपस में भिड़ गईं। तीनों वाहनों के आगे व साइड के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।