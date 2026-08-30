कौशांबी में DFC रेल लाइन पर हादसा: इयरबड्स लगाकर मोबाइल पर रील देख रहा था युवक, मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत

संसू, जागरण, टेढ़ीमोड़ (कौशांबी)। कोखराज थाना क्षेत्र के बम्हरौली गांव निवासी 18 वर्षीय शनि सरोज की रविवार सुबह करीब 7:30 बजे Dedicated Freight Corridor (DFC) रेल लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। बताते हैं कि हादसे के समय शनि कान में इयरबड्स लगाकर मोबाइल पर रील देख रहा था। इयरबड्स लगे होने और मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण वह ट्रेन के आने का उसे आभास नहीं हुआ और हादसे का शिकार हो गया।

मुंबई में काम करता था, राखी पर आया था गांव शनि मुंबई में रहकर काम करता था और रक्षाबंधन के त्योहार पर घर आया था। उसके पिता कमलेश सरोज गांव में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बड़ा भाई आनंद सरोज पुणे में रहकर काम करता है, जबकि छोटा भाई सीओ गांव में ही रहता है।