कौशांबी की गायत्री और अंजू ने मिलकर लिखी सफलता की नई इबारत, महिलाओं के हुनर को मिलेगी उड़ान

जागरण संवाददाता, कौशांबी। अब समूह की महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से रोजगार की नई इबारत लिख रही हैं, जिसकी मिसाल समूह सखी गायत्री देवी और अंजू देवी हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल पर सिराथू ब्लाक परिसर में स्थापित प्रेरणा उन्नति एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नया अवसर लेकर आया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दाल और मसालों समेत विभिन्न उत्पाद तैयार करेंगी, जिनकी पहुंच गांव से लेकर शहर के बाजारों तक होगी।

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगी इस पहल का मकसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। सेंटर में उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन से जुड़ी गतिविधियों के जरिए महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इससे न केवल उनके कौशल में निखार आएगा, बल्कि स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार दाल और मसालों को स्थानीय बाजारों के अलावा जिले और ब्लाकों में संचालित प्रेरणा कैंटीनों तक पहुंचाया जाएगा। आर्थिक तरक्की में भी अहम भागीदारी महिलाएं अपनी कमाई से परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च भी उठा सकेंगी। अब महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने परिश्रम से परिवार की आर्थिक तरक्की में भी अहम भागीदारी निभाएंगी।

उपायुक्त एनआरएलएम ऊषा पाल ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सिराथू ब्लाक परिसर में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट बनकर तैयार है, जिसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा। यूनिट में कामकाज के लिए स्वयं सहायता समूह की 150 महिलाओं का चयन किया गया है।