कौशांबी में यमुना, किलनहाई और ससुर खदेरी नदी पर बनेंगे 5 नए पुल, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, कौशांबी। लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में यमुना, किलनहाई और ससुर खदेरी नदियों पर पांच पुलों के निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाई है। इसके अलावा कुछ पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों (आरओबी) की मरम्मत का भी खाका खींचा गया है। इन प्रस्तावों को बनाकर शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होने पर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कराकर काम शुरू कराया जाएगा।

विभाग की ओर से विकास खंड कौशांबी में श्यामपुर उर्फ मल्हीपुर में किलनहाई नदी पर करीब 303 मीटर पुल के निर्माण के लिए 34.61 करोड़, मंझनपुर तहसील के बड़हरी गांव में भरत नदी पर 121 मीटर पुल के निर्माण के लिए करीब 19.17 करोड़, विकास खंड सिराथू के इचौली से भड़ेसर के बीच ससुर खदेरी नदी पर 90 मीटर पुल के निर्माण पर 25 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित की गई है।

पुलों के बनने से लोगों को राह बनेगी आसान नंदा का पुरवा एवं कुरिया पर में प्रयागराज-पुरखास मार्ग को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 1.26 किमी. पुल के निर्माण पर करीब 179.43 करोड़ और सिराथू-सरायअकिल मार्ग पर पुराने पतौना पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च संभावित है।

पतौना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बरसात में नदियों में उफान आने पर लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। कई इलाकों में सिर्फ नाव ही आवागमन का जरिया रह जाता है। पुलों के बन जाने से लोगों की यह समस्या दूर हो जाएगी।