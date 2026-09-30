कौशांबी में पितृ पक्ष श्राद्ध: गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़, पितरों को तृप्त करने के लिए किया तर्पण

जागरण संवाददाता, कौशांबी। पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि पर सोमवार को गंगा घाटों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने पहुंचने लगे। गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कड़ाधाम के कुबरी, संदीपन, काकराबाद और पल्हाना गंगा घाटों पर सुबह से ही श्राद्ध कर्म की तैयारियां शुरू हो गई थीं। तीर्थ पुरोहितों की देखरेख में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और शुद्ध वस्त्र धारण कर पितरों का तर्पण किया।

दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, तिल, जल और गाय के दूध से तर्पण एवं पिंडदान किया गया। पुरोहित आचार्य पं जयराम शुक्ल बताते हैं कि पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन कर्मकांडों से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है।