बार-बाला का डांस देखते कौशांबी के दो पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल, ड्यूटी में लापरवाही पर SP ने किया लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, कौशांबी। कड़ाधाम थाने में तैनात दो पुलिसकर्मियों का डांस देखते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी मंच के समीप बैठकर सुरक्षा ड्यूटी भूल, बार बाला का डांस देखते नजर आ रहे हैं। प्रसारित वीडियो को संज्ञान में लेकर एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। साथ की प्रकरण की जांच सर्किल अफसर (सीओ) को दी गई है।

दंगल प्रतियोगिता में लगाई गई थी ड्यूटी डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि 16 सितंबर को कड़ाधाम क्षेत्र के हब्बूनगर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन था। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे। मेले में भीड़ को देखते हुए एचसीपी राघवेंद्र तिवारी व आरक्षी गोविंद सिंह राना को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया। डांस प्रोग्राम का एक वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।