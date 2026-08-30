कौशांबी में पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक 33 हजार KVA बिजली टॉवर पर चढ़ा, चार घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी को बुलाने के लिए एक युवक ने बिजली के टवर पर चढ़कर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। युवक के 33 हजार केवीए के टॉवर पर चढ़े होने की जानकारी पर पहुंची पुलिस व स्वजन ने करीब चार घंटे तक मान-मनौव्वल कर पत्नी को बुलाने का आश्वासन देकर नीचे उतारा। युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुटी रही।

पिपरी क्षेत्र के मखदूमपुर निवासी अनूप पुत्र माझिल की शादी सात साल पहले प्रयागराज के लालापुर क्षेत्र के बड़गोहना निवासी गुड्डी देवी के साथ हुई थी। स्वजन के मुताबिक रक्षाबंधन पर गुड्डी अपने भाई को राखी बांधने मायके गई थी। रविवार सुबह अनूप ने फोन पर पत्नी से बात की और वापस घर आने को कहा। पत्नी ने कुछ दिन बाद आने की बात कही। यह बात अनूप को नागवार गुजरी।

पत्नी के वापस नहीं आने से खफा अनूप रविवार सुबह करीब 10 बजे एयरपोर्ट क्षेत्र के गांजा गांव पहुंचा और वहां लगे 33 हजार केवीए के बिजली टॉवर पर चढ़ गया। काफी ऊंचाई पर पहुंचने पर वह पत्नी को वापस बुलाने के लिए शोर मचाने लगा। लोगों ने यह नजारा देखा तो पुलिस और उसके स्वजन को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई।