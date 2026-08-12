विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर बनेगा कड़ाधाम में मां शीतला कॉरिडोर, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, कौशांबी। मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी की तर्ज पर कड़ाधाम में मां शीतला कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन स्तर से कवायद तेज कर दी गई है। कॉरिडोर के अलावा कुबरी से कालेश्वर तक पक्का घाट निर्माण को लेकर पर्यटन मंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। इन प्रस्तावों को अगर स्वीकृति मिल जाती है तो आर्किटेक्ट द्वारा इसका सर्वे कर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

मां शीतला धाम के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा करीब साढ़े तीन-चार साल पहले घोषणा की गई थी कि मां विंध्यवासिनी की तर्ज पर यहां कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इसके तहत गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, फ्लोटिंग जेटी, यात्री निवास, कैफेटेरिया के निर्माण के अलावा सड़क, पेयजल, सीवर आदि सुविधाएं विकसित की जानी थी।

श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं इन सभी कार्यों पर करीब तीन सौ करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित था। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सिराथू रेलवे स्टेशन को भी प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ने की भी योजना बनी थी। उसके बाद प्रशासन द्वारा राजस्व टीम लगाकर कड़ाधाम क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कराया गया था।

ड्रोन सर्वे भी बाद में हुआ था और फिर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। हालांकि, प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिल सकी थी। वहीं, प्रशासन द्वारा कुबरी से लेकर कालेश्वर तक पक्का घाट निर्माण कराने को लेकर भी कवायद की जा रही है। इन दोनों घाटों के बीच की दूरी करीब चार-पांच सौ मीटर बताई जाती है।

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