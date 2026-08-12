कौशांबी: बैल चोरी व मारपीट मामले में सख्त हुईं प्रभारी मंत्री, चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के आदेश

जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिले के एक व्यक्ति का बैल चोरी हो गया। शिकायत करने पर पीड़ित की पिटाई भी कर दी गई। इसकी शिकायत राज्यमंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास व प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान को मिली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से ले लिया।

वह मंगलवार को अचानक पीड़ित से मिलने पहुंच गईं। उन्होंने एएसपी को बैल खोज कर लाने और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी तक को निलंबित करने का निर्देश भी दे दिया गया। केसई सरोज का आरोप है कि छह अगस्त को वह बैलों को खेत में बांधकर घर चला आया। वापस गया तो बैल गायब थे। खोजबीन के दौरान पता चला कि शंकर लाल बैल लेकर चला गया है। आठ अगस्त को शंकरलाल के घर पूछताछ के लिए गया।

इस पर उसकी पिटाई कर दी गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज की गई। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपितों के खिलाफ सिर्फ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।

केसई सरोज का आरोप है कि छह अगस्त को वह बैलों को खेत में बांधकर घर चला आया। वापस गया तो बैल गायब थे। खोजबीन के दौरान पता चला कि शंकर लाल बैल लेकर चला गया है। आठ अगस्त को शंकरलाल के घर पूछताछ के लिए गया।

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जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया इस पर उसकी पिटाई कर दी गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज की गई। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपितों के खिलाफ सिर्फ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।