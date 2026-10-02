कौशांबी में सराफा कारोबारी से छह लाख की लूट, बदमाशों ने तमंचे से धमकाया

जागरण संवाददाता, कौशांबी। कोखराज क्षेत्र में सिहोरी टोल प्लाजा के समीप गुरुवार शाम बाइक सवार सराफा कारोबारी को तीन बदमाशों ने सरेराह रोककर करीब छह लाख रुपये की लूट कर ली। लाल रंग की अपाचे बाइक से आए बदमाशों ने पहले कारोबारी के सिर पर हेलमेट और डंडे से हमला किया। विरोध करने पर तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैलाई और सिर पर कट्टा सटाकर गोली मारने की धमकी दी।

इसके बाद पैंट की जेब में रखे 20 हजार रुपये और बैग में रखे करीब एक किलो चांदी व 20 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसपी सत्य नारायण प्रजापत ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की हैं।

मूतरगंज निवासी सुरेश चंद्र सोनी पुत्र काशी प्रसाद सोनी प्रतापगढ़ के कुंडा में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे दुकान बंद करने के बाद वह स्प्लेंडर बाइक से घर लौट रहे थे। सिहोरी टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर आगे पहुंचते ही पीछे से लाल रंग की अपाचे बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया।



सुरेश के बाइक रोकते ही बदमाशों ने हेलमेट और डंडे से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में उनके सिर में चोट आई। कारोबारी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाशों ने तमंचा उनके सिर पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने उनकी पैंट की जेब से 20 हजार रुपये नकद निकाल लिए। इसके बाद बैग में रखे करीब एक किलो चांदी और 20 ग्राम सोने के आभूषण भी लूट लिए।