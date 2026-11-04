धनतेरस और दीपावली पर फर्नीचर बाजार में रौनक, बिक्री में 10-15 प्रतिशत उछाल के आसार

जागरण संवाददाता, कौशांबी। धनतेरस और दीपावली के नजदीक आते ही फर्नीचर बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। घरों की साफ-सफाई और सजावट के साथ लोग पुराने फर्नीचर को बदलकर नए लुक के फर्नीचर की खरीदारी कर रहे हैं।

सोफा, आलमारी, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल और कुर्सी की मांग बढ़ी है। ग्राहक पसंद के फर्नीचर की बुकिंग भी करा रहे हैं, ताकि त्योहार से पहले उसकी डिलीवरी मिल सके। कारोबारियों को इस बार पिछले साल की तुलना में लगभग 10 से 15 फीसदी तक अधिक बिक्री होने की उम्मीद है।

धरतेरस को देखते हुए मंझनपुर, भरवारी, करारी, चायल, पश्चिम शरीरा, मूरतगंज, सिराथू समेत अन्य बाजारों के फर्नीचर शोरूम और दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाजारों में पारंपरिक लकड़ी के फर्नीचर के साथ आधुनिक डिजाइन वाले फर्नीचरों की भी मांग है। खासकर युवा ग्राहक नए डिजाइनर के सोफा और डाइनिंग टेबल पसंद कर रहे हैं। जबकि अन्य लोग आलमारी, कुर्सी, मेज आदि खरीद रहे हैं।