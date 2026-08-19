कौशांबी में ऑनलाइन लिंक क्लिक करते ही खाली हुआ खाता, साइबर सेल की मुस्तैदी से युवक को वापस मिली ठगी की रकम

जागरण संवाददाता, कौशांबी। ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना एक युवक को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने लिंक के जरिए झांसा देकर उनके खाते से 49,600 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की पूरी रकम वापस करा दी। पश्चिम शरीरा क्षेत्र के लुधौरा उर्फ कायमपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि 11 मार्च को एक ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई।

देखते ही देखते उनके खाते से 49,600 रुपये की रकम उड़ गई। साइबर ठगी का शिकार होने के बाद युवक ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत ने साइबर क्राइम थाना एवं साइबर सेल टीम ने मामले में कार्रवाई निर्देश दिया।