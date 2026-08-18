कौशांबी के संदीपन घाट थाना प्रभारी निलंबित, मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर IG ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कौशांबी। कुल्हाड़ी से वारकर युवक की हत्या का प्रयास करने के मामले में गैर इरादतन हत्या की कोशिश का मुकदमा कायम करना संदीपनघाट थाना प्रभारी आशुतोष सिंह के लिए गले की फांस बन गया। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद आइजी ने डीएसपी चायल शिवांक सिंह से जांच कराया तो प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया। सीओ की रिपोर्ट पर मंगलवार को आइजी अजय मिश्रा ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

संदीपनघाट क्षेत्र के असद उल्लागंज मजरा पट्टी परवेजाबाद निवासी गनेशदीन ने पिछले दिनों आइजी से शिकायत कर आरोप लगाया था कि विपक्षियों ने पुरानी रंजिश में उनके पुत्र अमर सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हमले में बेटे को गंभीर चोटें आईं और पीड़ित का पुत्र बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर हत्या के प्रयास का मुकदमा नहीं दर्ज किया।