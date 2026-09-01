कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, शहर छोड़कर भागने की फिराक में था नौशाद
कौशांबी के मनौरी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के मुख्य आरोपी नौशाद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में नौशाद के पैर में गोली लगी।
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जागरण संवाददाता, कौशांबी। कौशांबी के मनौरी में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मंगलावर को पुलिस मुठभेड़ में फैक्ट्री मालिक नौशाद गिरफ्तार हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, नौशाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी नौशाद को गोली लगी। आरोपी को पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
#WATCH कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश: पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी पर CO शिवांक सिंह ने बताया, "कल एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। सुबह 4 बजे के करीब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना का मुख्य आरोपी… https://t.co/94hWK55AJg pic.twitter.com/ukr58wAlq1— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2026
CO शिवांक सिंह ने बताया, "मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। सुबह 4 बजे के करीब मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम नौशाद बताया है। घायल का इलाज जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।"
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