PET अभ्यर्थियों के लिए बरेली-मथुरा कैंट के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

संवाद सूत्र, कासगंज। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन बरेली-मथुरा कैंट के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

गाड़ी संख्या 05310 और 05309 का संचालन 25 व 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को तीन फेरों में किया जाएगा। इससे कासगंज और आसपास के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

गाड़ी संख्या 05310 बरेली-मथुरा कैंट परीक्षा स्पेशल बरेली से सुबह चार बजे रवाना होगी। यह बदायूं से सुबह पांच बजे, कासगंज से 6:10 बजे और हाथरस सिटी से 7:22 बजे छूटकर सुबह 8:30 बजे मथुरा कैंट पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05309 मथुरा कैंट से शाम 6:10 बजे रवाना होकर हाथरस सिटी से शाम 7:12 बजे, कासगंज से रात 8:25 बजे और बदायूं से रात 9:32 बजे छूटकर रात 11 बजे बरेली पहुंचेगी।