यूपी का सहावर बाईपास: 47.87 करोड़ से बनेगा 3.40 KM लंबा दो लेन रोड, 28 करोड़ खर्च होगा जमीन खरीद पर

जागरण संवाददाता, कासगंज। सहावर कस्बे में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करने की कवायद अब आगे बढ़ गई है। प्रस्तावित सहावर बाईपास के नवनिर्माण को 22 सितंबर को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। करीब 47.87 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बाईपास 3.40 किलोमीटर लंबा और दो लेन का होगा। अब शासनादेश जारी होने का इंतजार है।

शासनादेश जारी होते ही लोक निर्माण विभाग की ओर से परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने सहावर बाईपास के निर्माण के लिए 4787.04 लाख रुपये यानी करीब 47.87 करोड़ रुपये का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव शासन को भेजा था।

प्रस्ताव को 22 सितंबर को अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में रखा गया। समिति ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। 3.40 किलोमीटर लंबा होगा दो लेन बाईपास, कस्बे में घटेगा वाहनों का दबाव प्रस्तावित बाईपास का निर्माण दो लेन में किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 3.40 किलोमीटर निर्धारित की गई है। बाईपास बनने के बाद कस्बे के बीच से गुजरने वाले बाहरी और भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। इससे मुख्य बाजार सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। जाम की समस्या घटने के साथ स्थानीय लोगों को आवागमन में भी सहूलियत मिलेगी।