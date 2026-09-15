कासगंज ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई: 490 वाहनों पर 15.66 लाख का जुर्माना, प्रेशर हॉर्न-बिना हेलमेट वालों पर एक्शन

जागरण संवाददाता, कासगंज। यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ओवरलोडिंग, प्रेशर हार्न, बिना हेलमेट कार्रवाई करते हुए दो वाहन सीज कर 490 वाहनों का चालान कर 15 लाख 66 हजार पांच सौ रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया।यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह की टीम ने मालगोदाम चौराहा, नदरई तिराहा, सौरव ढाबा और बिलराम नहर पुल क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने विशेष तौर पर मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, हूटर, बिना एचएसआरपी और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर भी सख्ती बरती गई।