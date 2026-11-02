UP में कासगंज रहा टॉप, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं में निस्तारण के मामले में मारी बाजी

जागरण संवाददाता, कासगंज। जनसेवा में डिजिटल उत्कृष्टता का परचम लहराते हुए जिले ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। अक्टूबर में आनलाइन प्रमाणपत्र आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण में जिले 97.20 प्रतिशत निस्तारण दर के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अव्वल रहा है। डीएम ई-डिस्ट्रिक्ट टीम और कर्मचारियों को बधाई दी।

डीएम प्रणय सिंह के कुशल नेतृत्व, नियमित समीक्षा और सुदृढ़ मानिटरिंग के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई है। विभागीय समन्वय को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारियों ने आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंसुल माहेश्वरी ने बताया कि अक्टूबर 2026 में जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कुल 21,629 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21,023 आवेदनों का निस्तारण किया गया।