चुनाव से पहले चली तबादला एक्सप्रेस, कासगंज में 14 इंस्पेक्टर्स का हुआ ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, कासगंज। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में अलीगढ़ परिक्षेत्र के जनपद कासगंज में तैनात 14 निरीक्षकों को परिक्षेत्र के अन्य जनपदों में स्थानांतरित किया गया है। इनमें निरीक्षकों को अलीगढ़, एटा और हाथरस समेत विभिन्न जनपदों में नई तैनाती दी गई है।

पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से 29 अक्टूबर और 12 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड के सदस्यों ने 15 नवंबर को सर्वसम्मति से स्थानांतरण का निर्णय लिया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए।

जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक ब्रजपाल सिंह और लोकेश भाटी को एटा, गोविंद वल्लभ शर्मा, ब्रह्मप्रकाश, राधेश्याम, अजयवीर सिंह, श्रीकांत, चंद्रेश गौतम, जेनुल हसन और मंजूर अली को अलीगढ़, जबकि यतींद्र प्रताप सिंह को हाथरस स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य निरीक्षकों के स्थानांतरण भी आदेश में शामिल हैं।