सबको बांटना पड़ता है हिस्सा...पूरा चाहिए 'एक', कासगंज के बीडीओ का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, कासगंज। पटियाली के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) संजीव कुमार का 53 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विकास विभाग में हलचल है। वीडियो में 10 प्रतिशत कमीशन में से चार प्रतिशत अधिकारियों को देने की बात कही गई है। वीडियो सामने आने के बाद कमीशनखोरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

प्रसारित वीडियो में 10 प्रतिशत में से चार प्रतिशत जिला विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को बंटने की बात कही जा रही है। इसके अलावा वीडियो में 'सिस्टम बना हुआ है' और 'पूरा एक दे जाना, एक से कम नहीं लूंगा' जैसे शब्द सुनाई दी रहे है।

मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।