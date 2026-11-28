जागरण संवाददाता, कासगंज। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में क्यामपुर बहेड़िया के पास बीते बुधवार 25 नवंबर को हाईवे किनारे मिले अज्ञात महिला के शव की शनिवार को शिनाख्त हो गई। मृतका की पहचान शाहजहांपुर निवासी 40 वर्षीय अरुणा यादव के रूप में हुई है। वह दिल्ली के एक इंटर कालेज में अंग्रेजी विषय की सरकारी शिक्षिका थीं।

स्वजन ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पहले पति पर संदेह व्यक्त किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। महिला की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को सुरक्षित पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया था। शनिवार को पहुंचे स्वजन ने शव की पहचान की। मृतका के भाई अमित यादव ने बताया कि अरुणा की शादी वर्ष 2014 में बदायूं निवासी हरिनंदन के साथ हुई थी।

शादी के सात साल तक संतान नहीं होने पर पति ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसके तीन बच्चे हैं। इस मामले में अरुणा ने वर्ष 2024 में न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो विचाराधीन है।अमित के अनुसार, वर्ष 2024 में परिवार ने अरुणा की दूसरी शादी शाहजहांपुर निवासी अजय कुमार से कराई थी।

अजय सीआरपीएफ में तैनात हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उनकी पोस्टिंग है। घटना की जानकारी मिलने पर वह वहां से रवाना हो गए हैं। स्वजन ने आरोप लगाया कि अरुणा का दिल्ली से अपहरण कर हत्या की गई है। उन्होंने पहले पति हरिनंदन पर संदेह जताया है। हालांकि, अभी परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।शनिवार को शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया।