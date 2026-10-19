आलू बीज पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, कुफरी किस्म लेने पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये का लाभ

जागरण संवाददाता, कासगंज। रबी सीजन में आलू की खेती के लिए किसानों ने खेतों को तैयार किया है। उद्यान विभाग आलू के किसानों के लिए अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहा है।

अनुदान पर आलू का बीज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। किसान उद्यान विभाग के विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। जिले में किसान इन दिनों फसल की तैयारी में जुटे हैं।

जिले में लगभग 5500 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है। यह मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है। उद्यान विभाग के द्वारा आगामी रबी की फसल के लिए बीज आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग की ओर से किसानों को आलू की विभिन्न प्रजातियों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें कुफरी बहार, कुफरी चिप्सोना-1, कुफरी सूर्या, कुफरी संगम, कुफरी ख्याति और कुफरी मोहन शामिल हैं। अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी।