कासगंज का इलेक्ट्रॉनिक बाजार महंगाई में भी गुलजार, सीमित बजट वाले ग्राहकों को लुभा रही किस्तों की सुविधा

जागरण संवाददाता, कासगंज। महंगाई के बीच भी शहर का इलेक्ट्रानिक बाजार गुलजार है। त्योहारों के मौसम में घरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लोग टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की खरीदारी कर रहे हैं।

हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू बजट पर दबाव के चलते ग्राहक खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना कर रहे हैं। ऐसे में ईएमआइ यानी आसान किस्तों पर सामान खरीदने की सुविधा ग्राहकों के लिए राहत बनकर सामने आई है।

दीपावली त्योहार को लेकर इलेक्ट्रानिक दुकानें तैयार हो गईं हैं। इलेक्ट्रानिक उत्पाद की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ रही है। ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और विशेषताओं को ध्यान में रखकर उत्पाद पसंद कर रहे हैं। कोई बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है तो कोई बिजली की कम खपत वाले फ्रिज और वाशिंग मशीन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं, कुछ ग्राहक महंगे ब्रांड और बड़े माडल के बजाय किफायती विकल्प चुन रहे हैं।

कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहक कर रहे तुलना पिछले वर्ष के मुकाबले इलेक्ट्रानिक उत्पादों की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि, सभी उत्पादों की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी नहीं हुई है। ब्रांड, माडल, क्षमता, फीचर और बाजार में उपलब्ध आफर के अनुसार कीमतें अलग-अलग हैं।