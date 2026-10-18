'लाश कहीं भी फेंक दो, हमसे मतलब नहीं'... वृद्धाश्रम में मां की मौत के बाद भी नहीं आईं बेटियां; दूसरों ने किया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, कासगंज। पिता की मौत के बाद संपत्ति बेचकर पैसा तीनों बेटियों ने बराबर बांट लिया। इसके बाद मां को घर से निकाल दिया। सात सालों से वृद्धाश्रम में रह रही मां आखिरी समय में बेटियों से मिलने को तड़पती रही, मगर बेटियां नहीं आईं। शुक्रवार रात मां ने दम तोड़ दिया। आश्रम प्रबंधन ने दामाद को फोन किया तो आने से साफ इनकार कर दिया।

अपनों के मुंह मोड़ने के बाद समाजसेवी संस्था मानव सेवा समिति ने वृद्धा का अंतिम संस्कार कर दिया। नरोत्तम राजपूत और शांति देवी ने तीनों बेटियों को नाज-नखरों से पाला। पढ़ा-लिखाकर तीनों की शादी कर दी। 10 वर्ष पूर्व नरोत्तम राजपूत का निधन हो गया और शांति देवी अकेली रह गईं। 2018 में मकान बेचकर रकम का बेटी व दामादों ने बंटवारा कर लिया।