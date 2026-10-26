संवाद सहयोगी, कासगंज। किसानों से बाजरा खरीदने के लिए 14 केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर एक अक्टूबर से खरीद शुरू हो चुकी है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। शासन की ओर से बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसी दर पर किसानों से बाजरा खरीदा जा रहा है।

जिले में लगभग 30 हजार हेक्टेयर में बाजरे की खेती की जाती है। किसानों की बाजरे की उपज की खरीद के लिए जिले में केंद्रों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके। खरीद प्रक्रिया के तहत किसानों को निर्धारित अवधि में केंद्रों पर बाजरा बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

31 दिसंबर तक चलेगी खरीद तीन महीने तक चलने वाली खरीद के दौरान किसान निर्धारित केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में धान एवं खरीफ की मक्का की खरीद के लिए भी केंद्र खोले गए हैं। जिससे किसान अपनी फसलें समर्थन मूल्य पर बेच सकें।