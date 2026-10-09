मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: ग्राम पंचायतों के पास 50 लाख रुपये जीतने का मौका, बस पूरी करनी होंगी यह शर्तें

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। विकास कार्यों में मानकों पर खरी उतरने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 50-50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। योजना में शामिल होने के लिए ग्राम पंचायतों को सीएम अवार्ड पोर्टल पर आवेदन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है, लेकिन जिले में अभी तक एक भी आवेदन पूर्ण रूप से अपलोड नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है। शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी धन का सदुपयोग कर विकास कार्य कराने वाली पंचायतों को पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों के फोटो और विवरण अपलोड करने होंगे।

इसके बाद पहले जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम आवेदनों का सत्यापन करेगी। मंडल स्तर पर सत्यापन के बाद राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखेगी और उसी आधार पर अंक प्रदान करेगी। योजना में घर-घर कूड़ा एकत्रीकरण, पंचायत की स्वयं की आय बढ़ाने, कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने, ‘मेरा तालाब मेरी योजना’ में बेहतर कार्य, आधार केंद्रों के माध्यम से सेवाएं देने और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मानक निर्धारित किए गए हैं।