कानपुर देहात में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ। दो बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।

शिवली में कानपुर-बिधूना मार्ग पर रूरा मोड़ से आगे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ग्राम सिमरामऊ बनीपारा थाना रूरा निवासी 27 वर्षीय दिवाकर व उन्नाव निवासी 30 वर्षीय राज की मौत हो गई। हादसे के समय दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था।