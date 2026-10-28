30 अक्टूबर को मनाया जाएगा PM किसान उत्सव दिवस, किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का वितरण 30 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत विकासखंड, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत भवनों और कृषि विभाग के विभिन्न केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसानों को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा।

उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके लिए जिले में भी तैयारियां की जा रही हैं। विकासखंडों, ग्राम पंचायत भवनों, राजकीय कृषि बीज भंडारों, जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर, कृषक उत्पादक संगठनों, मंडियों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और साधन सहकारी समितियों में कार्यक्रम होंगे।