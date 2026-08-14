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15 अगस्त से पहले कानपुर देहात में पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, भाई-बहन को सुरक्षा एजेंसी ने उठाया

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:20 PM (IST)

कानपुर देहात के अकबरपुर में एक भाई-बहन को पाकिस्तान से संपर्क के शक में जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने की चर्चा है। पुलिस ने जानकारी से इनकार किया, लेकिन मां ने बताया कि दिल्ली से आए लोग उन्हें ले गए हैं।

ये फोटो एआाई जनरेटेड है।

ये फोटो एआाई जनरेटेड है।

HighLights

  1. अकबरपुर के बारा गांव से भाई-बहन को पूछताछ के लिए ले जाया गया।

  2. उन पर मोबाइल से पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क का शक है।

  3. पुलिस ने जांच एजेंसी द्वारा जानकारी देने से इनकार किया।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान कनेक्शन का एक मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक भाई और बहन को हिरासत में लिया है। वहीं, लोकल पुलिस का कहना है कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है।

पाकिस्तान से संपर्क के शक में अकबरपुर के बारा गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवार के युवक और उसकी बहन को जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी जांच एजेंसी ने जानकारी नहीं दी। सीओ संजय सिंह के अनुसार दोनों की मां से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली से कुछ लोग आए थे और बेटे व बेटी को साथ ले गए हैं।


दोनों के पिता का निधन हो चुका है और वे मां के साथ रहते हैं। चर्चा है कि वह मोबाइल के जरिये कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से बातचीत करते थे।अब यह बातचीत किस संबंध में होती थी, किस तरह से संपर्क में आए यह सामने नहीं आ सका है। बारा गांव के कुछ लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। यहां शत्रु संपत्ति भी है। वहीं, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली एटीएस की टीम ने उन्हें ले गई है।  



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