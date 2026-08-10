कानपुर देहात में पानी की टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ गई महिला, पुलिस प्रशासन के उड़े होश

जागरण संवाददाता, कानपुर। सिकंदरा के मिरगांव में महिला डिब्बे में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। कब्रिस्तान की भूमि विवाद के चलते निर्माण किए जाने से महिला को रोका गया था इससे वह नाराज है और आत्महत्या की धमकी दे रही है। उसका कहना है कि प्रशासन उसका निर्माण नहीं होने दे रहा इसके चलते वह आत्महत्या कर लेगी। पुलिस प्रशासन समझाने में जुटा है।



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