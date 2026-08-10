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    कानपुर देहात में पानी की टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ गई महिला, पुलिस प्रशासन के उड़े होश

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 03:23 PM (IST)

    कानपुर देहात के सिकंदरा के मिरगांव में कब्रिस्तान भूमि विवाद के चलते एक महिला पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। वह निर्माण रोकने से नाराज होकर आत्म ...और पढ़ें

    पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। जागरण

    पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। जागरण

    HighLights

    1. महिला पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी

    2. कब्रिस्तान भूमि विवाद के कारण आत्महत्या की धमकी

    3. पुलिस प्रशासन महिला को समझाने में जुटा है

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सिकंदरा के मिरगांव में महिला डिब्बे में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। कब्रिस्तान की भूमि विवाद के चलते निर्माण किए जाने से महिला को रोका गया था इससे वह नाराज है और आत्महत्या की धमकी दे रही है। उसका कहना है कि प्रशासन उसका निर्माण नहीं होने दे रहा इसके चलते वह आत्महत्या कर लेगी। पुलिस प्रशासन समझाने में जुटा है।


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