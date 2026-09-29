कानपुर देहात: पैकेजिंग फैक्ट्री में 12 घंटे काम और ओवरटाइम का पैसा न देने पर श्रमिकों का प्रदर्शन, कामकाज ठप

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के कुंभी में स्पर्श लिमिटेड कंपनी की पैकेजिंग फैक्ट्री में मंगलवार को श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। फैक्ट्री के गेट पर धरना देकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आठ घंटे काम, ओवरटाइम व अन्य मांग की है।

कर्मियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की ओर से उनसे 12-12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। इसके बावजूद अतिरिक्त समय का ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा है। कंपनी में काम के दौरान हादसा होने पर भी उन्हें समुचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलती।