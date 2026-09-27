कानपुर देहात में कोठरी गिरने से मां-बेटी की मौत, परिवार में मचा कोहराम
कानपुर देहात के शिवली में एक कच्ची कोठरी गिरने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई।
HighLights
कानपुर देहात के शिवली में घर ढहा।
हादसे में मां शांति देवी और बेटी नीलू पाल की मौत।
बारिश के कारण कमजोर हुई थी कच्ची कोठरी।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली के नवल निवादा भेवान गांव में शनिवार देर रात करीब 12 बजे कच्ची कोठरी भरभराकर गिर गई। हादसे के समय कोठरी में मौजूद 75 वर्षीय पत्नी शांति देवी मलबे में दब गईं।
तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और स्वजन पहुंचे। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर शांति देवी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
हादसे में शांति देवी की अधिवक्ता पुत्री 30 वर्षीय नीलू पाल भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वजन व ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिवली लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।
कुछ देर बाद नीलू पाल की भी मौत हो गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इंस्पेक्टर अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बारिश से कमजोर कोठरी गिरी है।
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