कानपुर देहात में नशा करने से रोका तो पिता ने बेटे को मार डाला, सिर पर ईंट से मार कर दी हत्या
कानपुर देहात में नशे में धुत पिता ने पैसे खर्च करने से रोकने पर अपने 22 वर्षीय बेटे अभिषेक की ...और पढ़ें
HighLights
नशे में धुत पिता ने बेटे की हत्या की
पैसे खर्च करने से रोकने पर विवाद हुआ
सोते समय सिर पर ईंट से वार किया
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सिकंदरा के रसधान में रुपये लेनदेने के विवाद में नशेबाज पिता ने सोते समय बेटे के सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी। मंगलवार रात को किसान रामजीवन नशे में घर के पैसे खर्च कर रहा था। इस पर बेटे 22 वर्षीय अभिषेक कुमार ने उसे समझाया और डपटते हुए घर लेकर आया। इसके बाद देररात सोते समय अभिषेक के सिर पर पिता ने ईंट से वारकर दिया।स्वजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए जहां तड़के अभिषेक की जान चली गई। आरोपित भाग निकला है।परिवार ने अभी पुलिस को सूचना नहीं दी है।