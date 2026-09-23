कानपुर देहात में नशा करने से रोका तो पिता ने बेटे को मार डाला, सिर पर ईंट से मार कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सिकंदरा के रसधान में रुपये लेनदेने के विवाद में नशेबाज पिता ने सोते समय बेटे के सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी। मंगलवार रात को किसान रामजीवन नशे में घर के पैसे खर्च कर रहा था। इस पर बेटे 22 वर्षीय अभिषेक कुमार ने उसे समझाया और डपटते हुए घर लेकर आया। इसके बाद देररात सोते समय अभिषेक के सिर पर पिता ने ईंट से वारकर दिया।स्वजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए जहां तड़के अभिषेक की जान चली गई। आरोपित भाग निकला है।परिवार ने अभी पुलिस को सूचना नहीं दी है।