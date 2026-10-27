किसानों को रबी फसलों के बीजों पर मिलेगा 50% अनुदान, ऐसे करें योजना के लिए आवेदन

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रबी सीजन में बोआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए गेहूं, चना, मटर, मसूर, तोरिया और राई-सरसों के उन्नत बीज अनुदान पर उपलब्ध हैं। किसानों को प्रमाणित बीजों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा।

यह बात जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग के बाद चयनित किसानों को राजकीय बीज गोदामों से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

रबी सीजन 2026-27 के लिए बीज वितरण का लक्ष्य 156.4 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 152 क्विंटल राई-सरसों, 11832 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 3445.8 क्विंटल गेहूं, 331.92 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 331.92 क्विंटल चना, 17.6 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 17.6 क्विंटल मटर, 26 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 24.32 क्विंटल मसूर की उपलब्धता जिले में है।