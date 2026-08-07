कानपुर देहात में लेखपाल व काननूगो का भ्रष्टाचार खेल, बेशकीमती जमीन की कराई फर्जी रजिस्ट्री, 7 पर केस

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रायपुर-गजनेर रोड रनियां में बेशकीमती जमीन को आरोपितों ने राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। इसमें दूसरी महिला को रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ाकर पूरा खेल किया गया। पीड़िता ने लेखपाल, काननूगाे समेत सात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

बर्रा एमआइजी 16 कानपुर निवासी मुन्नी देवी फत्तेपुर रोशनाई गांव रनियां की मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनको परिवार नियोजन के तहत करीब 16 बिस्वा जमीन रायपुर गजनेर रोड पर वर्ष 1986 में मिली थी। इसकी देखभाल उनके परिवारीजन करते हैं।

उन्होंने बताया कि रनियां निवासी अमित शर्मा ने कानूनगो व लेखपाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और कूटरचित कागजात तैयार कराए व दो जून 2025 को उनकी जगह पर फत्तेपुर रोशनाई की मुन्नी देवी चौरसिया को रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा कर दिया और रजिस्ट्री अपने ससुर यशोदानगर कानपुर के रामप्रसाद के नाम नौ लाख रुपये में करवा लिया।आर्य नगर फत्तेपुर रोशनाई के विजय कुमार कुशवाहा व अविनाश सिंह इस रजिस्ट्री में गवाह थे।

उन्होंने बताया कि उसे यह भी जानकारी हुई कि यह जमीन को अमित शर्मा ने जूही लाल कालोनी कानपुर नगर निवासी संजय गुप्ता को बेचने का प्रयास किया।उनको पता चला तो पुलिस से शिकायत की पर मामला ढीला बना रहा। लेखपाल व कानूनगो और राजस्व कर्मी आरोपितों के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट लगाते रहे।

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