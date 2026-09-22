कानपुर देहात में हादसा, 50 फीट ऊंचे तेल टैंक में वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट, झुलसकर नीचे गिरे दो मजदूरों की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। जरिहा गांव में संचालित टायर का तेल निकालने वाली ओम जेवी आरडी फैक्ट्री में सोमवार शाम तेल टैंक में वेल्डिंग करते समय तेज धमाका हो गया। टैंक में भरे पायरोलिसिस आयल ने आग पकड़ ली और ऊंची लपटों की चपेट में आने से दो श्रमिक बुरी तरह झुलस गए और करीब 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर दम तोड़ दिया। उनकी पहचान नहीं हो सकी है।

चर्चा रही कि कुछ अन्य लोग टैंक के अंदर भी गिरे हो सकते हैं। इस पर टैंक के अंदर तलाशी कराई गई, लेकिन कोई नहीं मिला। फैक्ट्री के पास फायर एनओसी होने की बात सामने आई है, हालांकि आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखे। टैंक फटने के डर से फैक्ट्री कर्मी भाग गए।