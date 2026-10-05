कानपुर देहात में पुरानी रंजिश के चलते ई-रिक्शा चालक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली में रंजिश में लाठी व रॉड से एक परिवार ने ई-रिक्शा चालक पर हमला कर दिया और हत्या कर दी। आरोपित घटना के बाद भाग निकले, उनकी तलाश चल रही है।

जुरावरपुर गांव के 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक रामसनेही रविवार रात ई रिक्शा लेकर घर आए थे। वह घर के बाहर थे उसी समय पड़ोसी रामअवतार, उसकी पत्नी राजकुमारी, बेटा अंकुश, बेटी तन्नू, रीना व प्रिया ने लाठी, रॉड व डंडे से हमला कर दिया।