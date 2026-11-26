जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। क्रोमियम प्रभावित क्षेत्र खानचंद्रपुर के पास केशव नगर में लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने लिए थे और अब जांच रिपोर्ट आई है। इसमें 88 के शरीर में क्रोमियम व तीन के शरीर में मानक से अधिक मरकरी पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों की निगरानी कर रहा है। वहीं इससे पूर्व 947 लोगों के शरीर में क्रोमियम मिल चुका है जबकि मरकरी 45 में पाया गया था।

खानचंद्रपुर में करीब 95 हजार मीट्रिक टन क्रोमियम डंप था। एनजीटी की सख्ती दिखाने के बाद कुंभी स्थित रैम्की कंपनी को 89, 500 मीट्रिक टन व भारत आयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 5500 मीट्रिक टन क्रोमियम उठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों कंपनियों ने यहां से उठान कर निस्तारित कर दिया। लेकिन भूगर्भ जल दूषित होने से आज भी लोग दंश झेल रहे हैं।

मई जून में लोगों में 90 लोगों के सैंपल लिए गए थे। बजट देरी से मिलने के कारण रिपोर्ट देरी से आई। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 88 के शरीर में क्रोमियम व तीन के शरीर में मानक से अधिक मरकरी पाया गया। स्वस्थ शरीर में 1.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर क्रोमियम, 20 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मरकरी होना चाहिए। जिनके शरीर में मानक से अधिक क्रोमियम पहुंच जाता है उनके शरीर में खुजली, शरीर में चकत्ते, दांतों का पीला होना और मसूड़ों में सूजन आदि जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लिवर पर भी असर पड़ने लगता है।