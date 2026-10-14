कानपुर देहात में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, CCTV में कैद हुई घटना
कानपुर देहात के अकबरपुर में एक सांड के हमले से 75 वर्षीय बुजुर्ग रामजीवन की मौत हो गई। बुजुर्ग ने ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर देहात में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत।
बुजुर्ग ने लाठी से सांड को भगाया, फिर हुआ हमला।
घटना सीसीटीवी में कैद, आवारा पशुओं पर कार्रवाई की मांग।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के सदर बाजार में मंगलवार शाम को चबूतरे पर बैठे सांड को लाठी से भगाने के दौरान उसने बुजुर्ग 75 वर्षीय रामजीवन को सींग से उठाकर पटक दिया।
उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर मवेशियों का संरक्षण किया गया होता तो शायद यह घटना न होती।
इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे हैं, वहां से गुजर रहे सांड को उन्होंने लाठी मारी। जिससे सांड गुस्से में आ गया और उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया।
जिले में दिनों-दिन सांड के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर के लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी आवारा पशुओं को पकड़कर गोशाला भिजवाया जाए, ताकि लोगों में ऐसे हमलों का डर खत्म हो।