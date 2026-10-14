कानपुर देहात में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के सदर बाजार में मंगलवार शाम को चबूतरे पर बैठे सांड को लाठी से भगाने के दौरान उसने बुजुर्ग 75 वर्षीय रामजीवन को सींग से उठाकर पटक दिया।

उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर मवेशियों का संरक्षण किया गया होता तो शायद यह घटना न होती।

इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे हैं, वहां से गुजर रहे सांड को उन्होंने लाठी मारी। जिससे सांड गुस्से में आ गया और उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया।