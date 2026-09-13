दिल्ली-हावड़ा रूट पर कानपुर देहात में ट्रैक पर क्रैक, 1 घंटे 25 मिनट प्रभावित रहा ट्रेनों का संचालन

संवाद सहयोगी, झींझक(कानपुर)। दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर रविवार को खम्हैला गांव के सामने डाउन लाइन की पटरी चटकने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। रेलकर्मियों ने तेजी के साथ मरम्मत कार्य शुरू कराया। इस दौरान डाउन लाइन पर करीब एक घंटे 25 मिनट तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। ट्रेनों को जगह-जगह रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

रविवार सुबह करीब 10:45 बजे खम्हैला गांव के सामने डाउन लाइन की पटरी चटक गई। रेलकर्मियों को इसकी जानकारी होने पर पहुंची। कर्मचारियों ने चटकी पटरी का निरीक्षण करने के बाद तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। सुरक्षा को देखते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। पटरी में खराबी के कारण झींझक रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर करीब 20 मिनट तक टूंडला-कानपुर मेमू खड़ी रही।