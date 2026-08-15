'ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले अब बिकवा रहे गोमूत्र', रसूलाबाद में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रसूलाबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डालर की बात करने वाले अब गोमूत्र बिकवा रहे हैं, युवा किसान सभी परेशान हैं। जहां किसी को पीड़ा बढ़ेगी वहां पीडीए बढ़ेगा क्योंकि हम हर पीड़ित के साथ हैं। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को भी उठाया।

सपा नेता रविन्द्र सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को काम नहीं मिल राज किसान परेशान हैं। हमारी सरकार आएगी तो सभी के लिए तेजी से काम होगा। लैपटाप देना बंद कर दिया और अब एआइ की बात हो रही यह सरकार केवल झूठे वादे करती है।